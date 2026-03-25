佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「雨の予想」 25日（水）は、通勤通学の時間帯の本降りの雨のあとも、降ったりやんだりが続きます。時折、雨脚が強まることもあり、傘が手放せない一日になりそうです。午後8時ごろにはまとまった雨雲は離れますが、所々に薄い雨雲が残り、すっきりしない天気が続くでしょう。 「気温はどうなのか？」 朝からほとんど気温が上がりません。最高気温は福岡