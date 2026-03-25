開幕が目前に迫るプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。2003年と2005年の阪神のリーグ優勝に貢献した片岡篤史氏（56）は、引退後に一軍ヘッドコーチを務めた中日に注目すべきと予想する。【表】片岡篤史氏の2026年セ・リーグ順位予想【片岡氏の順位予想】1位＝阪神、2位＝中日、3位＝広島、4位＝巨人、5位＝DeNA、6位＝ヤクルトセの優勝は阪神と見ています。あとは最下位予想のヤクルトを除いてどこも決め手