ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指した侍ジャパンはベスト8敗退と悔しい結果に終わった。それでも、侍戦士たちの活躍は、3月27日に開幕する日本のプロ野球への期待に繋がる素晴らしいものだった。【写真】佐藤輝明、周東佑京、牧秀悟…ほか、WBCに出場した侍戦士たちWBC侍戦士たちのなかでも、国内組でメジャーのスカウトの注目を一身に集めたのが種市篤暉（ロッテ）。侍ジャパンではセットアッパーを務