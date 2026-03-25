吉本興業に所属するフリーアナウンサーの日下怜奈（くさか・れいな、３０）が「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と報告した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「大学院に進むために脱サラをし、２年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！」と伝えた。日下アナは２０１８年に北海道放送（ＨＢＣ）に入社し、２３年６月に退社。同７月から吉本興業に