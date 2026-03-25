あなたは読めますか？突然ですが、「幇助」という漢字読めますか？サスペンスドラマやニュースの事件報道などでよく耳にする言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ほうじょ」でした！この漢字は、力を貸して助けること、転じて、他人の犯罪行為を容易にするために物質的・精神的な助力を与えることを意味します。法律用語として、正犯の手助けをする行為を指す