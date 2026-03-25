あなたは読めますか？突然ですが、「寂寥」という漢字読めますか？文学的な表現や、しっとりとした情景描写などで見かける言葉ですが、いざ読むとなると少し難しいのではないでしょうか？気になる正解は……「せきりょう」でした！寂寥とは、心が満たされず物寂しい様子や、ひっそりとして静まり返っている状態を意味します。単に静かなだけでなく、どこか孤独感や哀愁が漂うニュアンスを含んでいます。例文としては、孤独な心境を