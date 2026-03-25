お笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が25日、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に出演。習い事について話した。【写真】ギャップ大！ さわやか“短髪”時代のトム・ブラウン布川※写真一番左何か習い事をしたことがあるかと聞かれ、布川は「ぼくは英会話。2年間行って『ハングリー』しか覚えられなかったです」と明かした。一方みちおは「ぼくはあの…通信教育で習ったいとこから、中国拳法を習っ