「自分のことのように嬉しいです、本当に」3月17日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で初優勝したベネズエラ代表を見て、ベネズエラ在住の本間敬人さんは感慨ひとしおだ。インスタグラムで約26万人のフォロワーがいる本間敬人さん。東京出身だが、フォロワーの大半はベネズエラ人など南米や中米の人たちだ。スペイン語を駆使し、日本とベネズエラの文化などについてコミカルな動画で発信を続けている。高校球児からベネ