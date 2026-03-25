留学生を鎖で拘束するなどの人権侵害を理由に、出入国在留管理庁が日本語学校と認める告示を抹消した処分は不当として、福岡市の学校法人が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、請求を認めた。学校側の逆転勝訴。