「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場。オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流は、五回途中４安打３失点で降板した。打撃では三回の第２打席で３試合連続安打となる右前打を放つなど、２打数１安打だった。大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９球、ボール３７球だっ