木原官房長官は25日午前の記者会見で、前日に陸上自衛隊の自衛官が東京都内の中国大使館に侵入し、警視庁に建造物侵入容疑で逮捕されたことについて「法を順守すべき自衛官が建造物侵入の容疑で逮捕されたことは誠に遺憾だ。また、在京中国大使館については、平素から警察が所要の警備を行っているところであり、結果として、このような事案が発生したことは遺憾であります」と述べた。木原長官はさらに、「中国側からは、事案につ