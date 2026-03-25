『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「発泡スチロールは回転板に挟まれると細かく砕かれ溢れちゃいますので、袋に入れてくれると嬉しいです」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはそのままごみ集積場に出された発泡スチロールの画像を添えて、「発泡スチロールは回転板に挟まれると細かく砕かれ溢