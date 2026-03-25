三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、三重県警は24日の夜9時ごろから高速道路を一部通行止めにして容疑者立ち会いのもと、実況見分が行われました。この事故は、今月20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。過失運転致死の疑いで大型ト