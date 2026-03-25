コロナ禍をきっかけに広がったリモートワーク。しかし近年は「出社回帰」の流れが強まり、フルリモートを前提に家を購入した会社員の中には、「想定外」と深刻に悩んでいる人も。往復5時間を通勤に費やす佐藤さんの事例から、住宅ローンを抱えたまま揺れる家族の現実を見てみましょう。5,300万円・庭付き一戸建てを購入も、まさかの展開「思い切って買った家でしたが、まさかこんなことになるなんて」そう肩を落とすのは、都内の小