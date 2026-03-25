任期満了に伴う三重県玉城町の町長選挙が24日に告示され、新人2人が立候補しました。5期つとめた現職が不出馬となるなか、玉城町長選挙に立候補したのは、届出順にいずれも無所属で新人のNPO法人理事で元・玉城町議会議員の津田久美子氏（53）と、元・玉城町職員の中川泰成氏（53）の2人です。玉城町長選挙の投票は3月29日の日曜日に行われ、即日開票されます。