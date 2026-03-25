長いあいだ、「有事の金」や「株と金の逆相関」といった考え方が広く浸透し、金相場を語る際の“通説”として定着してきました。地政学リスクが高まる現在でも、「いまは有事だから金価格は上がるはずだ」と考える人は少なくないでしょう。しかし、こうした通説だけでは、もはや金相場の値動きを十分に説明できなくなっていると、コモディティアナリストの吉田哲氏は指摘します。同氏が過去の具体的な事例を踏まえながら、現在の金