新しいビジネスを立ち上げる起業の促進や地域活性化を進めようと、三重県伊勢市内の小学校の旧校舎をリノベーションしてできた起業家らを支援する施設が24日にグランドオープンしました。起業家支援施設「神社Cheers（かみやしろチアーズ）」は、伊勢市の二軒茶屋餅角屋本店が手がけたもので、2021年に廃校となった伊勢市の旧神社小学校の校舎をリノベーションしてオープンしました。1階には地域の人が交流できる図書室やトレーニ