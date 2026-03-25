去年9月、記録的な大雨で274台の車が浸水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を巡って、浸水車両を所有する男性が国や駐車場を運営していた会社などに対し、損害賠償を求める訴えを起こしました。四日市市では去年9月12日の記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。再発防止を検討する有識者委員会は、国が所有する部分にある止水板の故障が被