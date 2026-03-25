バラエティ番組「世界ふしぎ発見！」（TBS）の公式インスタグラムが23日までに更新されました。かつてのレギュラーとして復活特番に出演した、タレント野々村真さん（61）の近影が話題となっています。【写真】いいとも青年隊のイメージが強かった野々村真さんがダンディーなイケオジに！公式インスタグラムは、「番組40周年1年ぶりのスペシャル放送が決定！」とコメントし、出演者の集合写真をアップ。写真は、野々村さんを含む