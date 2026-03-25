三重県教育委員会は、去年に当時16歳の女性に対し、みだらな行為を行ったとして逮捕・書類送検された男性教諭を、24日付けで懲戒免職としました。懲戒免職となったのは白子高校に勤めていた男性教諭（33）です。三重県教育委員会によりますと、男性教諭は去年4月に名古屋市内の家電量販店の駐車場に停めた車の中で、SNSを通じて知り合った当時16歳の女性に対し、電子マネーで1万7000円を支払った上で服の中に手を入れて、直接身体