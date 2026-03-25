24日午後2時、津地方気象台の職員が津偕楽公園内にあるソメイヨシノの標本木を観測し、三重県津市の桜の開花が発表されました。平年より5日早く、去年より4日早い開花です。今年は2月下旬の気温が平年より高かったため、つぼみの成長が進み、ここ数日の暖かさで一気に花が開いたとみられます。例年、津市の桜は開花してから5日程度で満開を迎えることが多く、24日以降の一週間の気温も平年並みか高くなる予想のため、早ければ28日