大規模災害などに備えて避難所での衛生的なトイレ環境を確保するため、災害用トイレトレーラーが三重県内で初めて津市に導入され、24日に市内で見学会が行われました。三重県内で初めて津市に導入されたトレーラータイプの災害用トイレは移動設置型の水洗トイレで、個室の洋式トイレが3つ備えられています。そのうち、多目的トイレには車椅子用の電動昇降機や手すりのほか、おむつ交換台などが設置されていて、誰でも安心して利用