限定3000台で復活する「インサイト」2026年3月5日にホンダが発表した新たなクロスオーバーSUVタイプの電気自動車（BEV）が「インサイト」という車名となることが明らかとなり、先行情報が公開されたほか、一部のホンダディーラーなどで先行展示がなされることがアナウンスされました。先代モデルの終売から約3年半を経て復活した新型は、どのようなモデルなのでしょうか。インサイトといえば1999年11月に初代が登場。今回