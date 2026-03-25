小学校、中学校では、社会科の授業でお金に関する授業が行われています。今回は小中学生のわが子に家庭内でどんなお金の教育をしたらいいのか、総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーの認定講師の肥後知歩講師に話を聞きました。小中学校の社会科で行われている金融教育では、何を学ぶ？小学校と中学校の金融教育では、金融や経済の仕組みや流れを学ぶことで社会を理解し、子どもたちの自立する力や将来や目標に向か