フランスで先行発売された大暮維人によるバンド・デシネ作品『Smoke』の日本語版（講談社）が2026年5月15日に発売される。 【写真】飾りたくなる美しさ大暮維人『Smoke』を見る 本作は『エア・ギア』『化物語』（原作：西尾維新）『灰仭巫覡』などで知られる大暮維人にとって初の全編描き下ろしによるフルカラー漫画。「週刊少年マガジン」で連載中の『灰仭巫覡』を執筆しつつ制作してきたという意欲作。 AIと人