瀬戸内地方は、低気圧や湿った空気の影響で全域で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかるでしょう。日中の最高気温は岡山で14度、津山で13度、高松で15度の見込みです。24日よりも2度以上気温が低くなります。日ごとの寒暖差が大きいため、体調管理に注意してください。 26日も雲が広がり、朝まで雨の降るところがあるでしょう。午後は次第に晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山で10度、津山で8度、高松で11度でしょう。日