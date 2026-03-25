学校や習い事の場で、「このママと仲良くなれたら心強そう」と感じる先輩ママに出会うことはありませんか？性格が良さそうで、周囲からの信頼も厚く、自然と人が集まる存在。そんな相手だからこそ、声を掛けるのに勇気がいるものです。今回の投稿者さんも、勇気がほしいひとりでした。『LINE交換したい先輩ママがいるのだけれど、人気者だし性格も良さそうでドキドキする。うまく言い出せない。みんなはどう切り出す？』この問い