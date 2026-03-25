「健康には野菜がいい」はいまや常識だ。実際、野菜は食物繊維やビタミン、ミネラルの重要な供給源で、現代人に不足しがちな食材でもある。だが一方で、「野菜を食べていれば健康」と単純化してしまうと意外な落とし穴がある。野菜中心でありながら、健康から遠ざかってしまう食習慣とはどんなものなのか。 【画像】日本人の野菜摂取量は目標の350gに届かず…その平均値予防医療研究の講師が解説した『予防医療の医師が教える 最