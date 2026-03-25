今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『和紙のランプシェードを作ったよ』というらんななっつさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）半紙、のり、風船を買ってくるだけで作れます色を変えられるＬＥＤライトだともっと雰囲気出るかも和紙のランプシェードを作ったよランプや電灯を包んでいる傘部分の「ランプシェード」。光が柔らかく拡散して空間を演出するなど、インテリアのアクセントにもなるオシャレ