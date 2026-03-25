3月24日夜、静岡県伊豆市の天城山を登山中の女子中学生を含む家族ら4人が道に迷い救助を求めました。4人は警察などによって発見救助され、けがはないということです 警察によりますと、24日午後7時すぎ、伊豆市天城山の万二郎岳登山口付近で、登山をしていた東京都杉並区高円寺に住む21歳の男子大学生、78歳の女性、15歳の女子中学生の家族3人と、女子中学生の友人の計4人が道に迷ったと警察に通報がありました。 警察と消防が捜