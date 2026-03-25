北海道千歳市の養鶏場で死んだニワトリが、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザと判定されました。道はおよそ４６万羽の殺処分を始めました。（鈴木知事）「これ以上のまん延防止に向けて万全の体制を整えるようお願いします」３月２５日朝に道庁で開かれた緊急の対策会議では、２４日に千歳市の養鶏場で死んだニワトリが増えたとの通報を受け、道が遺伝子検査をしたところ、高病原性鳥インフルエンザと判定されたことが報