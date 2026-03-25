＜フォード選手権事前情報◇24日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞今季3試合目を迎える西村優菜の表情は明るい。先週27位で終えた「フォーティネット・ファウンダーズカップ」はフェアウェイ、グリーン上ともに傾斜が目立つ難コース。そのなか4日間をフェアウェイキープ率75％（42/56）、パーオン率83％（60/72）で終え、「自分のゴルフの状態としては悪くない。ショットに関しては合格点あげられる内容で