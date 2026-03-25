＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン事前情報◇24日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞今週の米国男子ツアーはテキサス州で26日に開幕。日本勢は金谷拓実、平田憲聖の2人が出場する。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入ラスムス・ホイガード（デンマーク）、デビッド・リプスキー（米国）と予選ラウンドをプレー。初日は日本時間午後10時37分にスタートする。平田はジョン・パリ