健康サポート用品の製造・販売を行うTENTIALは24日、国内男子ツアー通算5勝の?川泰果選手とのコンディショニングサポート契約締結を発表した。【写真】?川泰果のスイングを“ド迫力アングル”で見てみよう同社は「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、アスリートの知見や最新の技術を活用し、日常生活からコンディショニングをサポートする製品を展開。アマチュア時代に「パナソニックオー