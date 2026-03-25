新潟市中央区で不動産売買や賃貸管理を手掛けていたiHomeが新潟地方裁判所から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、iHomeは2011年5月に設立され、不動産売買を中心に事業を展開してきました。2017年3月期には売上高1億4780万円を計上しましたが、新型コロナウイルス禍の影響もあって不動産市況が停滞し、2021年3月期には売上高が3231万円にまで低下しました。その