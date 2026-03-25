イスラエルのカッツ国防相は24日、レバノン南部の一部を占領し“安全地帯”にすると表明しました。ロイター通信によりますと、イスラエルのカッツ国防相は24日、SNSで「イスラエル軍がレバノン南部のリタニ川までの“安全地帯”を掌握する」と表明しました。イスラエル軍はイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の戦闘員がレバノン国内で行き来するのを阻止するためとして、これまでに南部のリタニ川にかかる5本の橋を破壊したと発表