【コペンハーゲン共同】デンマーク議会選の開票が25日までに終了し、フレデリクセン首相の与党、社会民主党が定数179議席のうち38議席を獲得して第1党となった。公共放送DRが報じた。選挙前の50議席から大幅に議席を減らした。