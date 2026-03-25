ゴンチャが、新シリーズ「TEACRAFT」を立ち上げ、第1弾商品「ストロベリー＆ローズ ダージリン」をきょう・25日から国内全店で期間限定販売する。フルーツや花と茶葉を組み合わせ、“こころ、ときめく、香りのお茶。”をテーマに新たなお茶体験を提案する。【画像】フォームをのせて…ミルクティーに…好きが見つかる豊富なラインナップ「TEACRAFT」は、季節に合わせた素材と上質な茶葉をブレンドし、香りを軸にしたお茶の魅力