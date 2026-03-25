日本銀行は政策金利の維持を決めた1月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。日銀は1月の金融政策決定会合で0.75%としている政策金利の維持を賛成多数で決めました。日銀は12月に利上げを決めたばかりで、きょう公表された議事要旨によりますと、何人かの委員が「現在は、政策変更の影響を丁寧にみていく段階である」との認識を示しました。一方、ある委員からは「影響の検証にあまり長い時間を掛け過ぎずに、次の利上げの