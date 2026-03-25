フィリピンのマルコス大統領＝2月、フィリピン・マカティ/Aaron Favila/AP/File（CNN）フィリピンのマルコス大統領は24日、国家エネルギー非常事態を宣言し、国内のエネルギー供給の確保と安定に「差し迫った危険」があると警告した。この宣言は1年間有効で、中東での戦争とホルムズ海峡の封鎖を受けて出された。中東での紛争と同海峡の閉鎖によって、エネルギー市場が混乱し、供給網が寸断され、原油価格が上昇しており、「フィリ