■MLBオープン戦ドジャースーエンゼルス（日本時間25日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”と今季初の二刀流で先発、打撃では2打数1安打と3試合連続安打をマーク、投手では5回途中11奪三振3失点でオープン戦最後を締めくくった。オープン戦はここまで11打数3安打3打点4三振。開幕まであと2日に迫る中、今季初の“二刀流”調整となった大谷、1回、エンゼルス打線を3者