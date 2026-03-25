元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するピン芸人のユウキロック（53）が25日までにXを更新。お笑いトリオ、トンツカタンの解散について私見を述べた。ユウキロックは「プロダクション人力舎所属の『トンツカタン』が解散を発表した。お抹茶君のR−1準優勝という光が差した直後の発表」と言及。「僕が事務所の養成所『JCA』で講師を始めた頃『面白いトリオがいる』と噂された実力者だったが、何故か『キングオ