陸上女子１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（三井住友海上）が本紙のバースデーインタビューに応じ、２０２６年シーズンの目標を明かした。２５日に２３歳の誕生日を迎えた期待のランナーは、マラソンで２８年ロサンゼルス五輪を目指すと表明。社会人２年目となる今季はマラソンを意識したプランを組み、五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の切符獲得を狙う。大学時代はケガに