OpenAIが核融合スタートアップのHelion Energyからの電力購入に向けた交渉を進めている。2030年までに5GW相当、2035年までに50GWへの拡大を目指すという。AIデータセンターの電力問題が課題視される中で、電力確保に向けた本格的な動きとなる。.