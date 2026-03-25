【モデルプレス＝2026/03/25】女優の橋本マナミが3月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開した。【写真】41歳美人女優「大人の色気」ノースリワンピで変わらぬスタイル披露◆橋本マナミ、ノースリ衣装ショット公開橋本は「イベントや取材や番組でお世話になった衣装たち」と記し、3種類の衣装ショットを公開。ゴルフウェア姿と白いブラウスに花柄のロングスカート姿のほか、胸元にフリルがあしらわれたイエロ