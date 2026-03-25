【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが、3月25日までに自身のInstagramを更新。長男夫妻の披露宴動画を公開した。【写真】62歳ベテラン芸人「美男美女」長男夫婦が巨大ウエディングケーキを入刀する豪華披露宴◆ハイヒール・モモコ、長男夫妻の披露宴動画21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告していたモモコは、この日「ネットニュースにも取