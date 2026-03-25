【モデルプレス＝2026/03/25】女優の岡田結実が3月24日、自身のInstagramを更新。初めて赤ちゃんとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の25歳娘「お母さんの顔になってる」赤ちゃんとの2ショット初公開◆岡田結実、赤ちゃんとの2ショット初公開岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとの2ショット投稿」と2枚の写真を公開。 「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツ