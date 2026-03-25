チャンネル登録者数318万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」メンバーのブッダさんが、2026年3月21日、YouTubeチャンネル「山ちゃんクッキング」に登場。チャンネルがーどまん解散について思いを語った。「ちっちゃい力でも、力になれたらなと思って」チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまん