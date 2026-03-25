犯罪を犯しやすい状況にいると犯罪を犯してしまう？犯罪を未然に防ぐ「犯罪機会論」の具体的な手法 環境が犯罪を生み出す？ 「犯罪機会論」とは、犯罪者自身ではなく、環境や状況を変えることによって犯罪を未然に防止しようという考え方のことです。 たとえば、なんらかの犯罪の意図を持った人物がいたとして、近くを警察官が巡回していたり、防犯カメラが設置してあったりといった、犯罪を実行するための障害となる要因がある