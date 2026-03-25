脳の健康を維持する方法 健康でいたいと願い、努力することも手入れの１つもっと記憶力をよくしたい、もっと感性を高めたい、死ぬまで生き生きとした状態を保ちたいなど、自分の脳に対する欲望には限りがなく、脳の健康に対する関心が高まっています。「こうすれば頭がよくなる」的な本も、本屋さんでたくさん見かけます。脳も１つの臓器ですから、その健康に気を配り、成長を願うのは当然です。とはいっても、脳のさまざまなメカ